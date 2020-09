Spremberger Bürgermeisterin als «Macherin des Ostens» geehrt

Zum dreißigjährigen Jubiläum der Deutschen Einheit hat eine Initiative engagierte Menschen ausgezeichnet, die seit vielen Jahren am Aufbau der ostdeutschen Länder mitarbeiten. Unter ihnen ist auch die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier. Die Initiative «Macher30 - der Ehrenpreis des Ostens» würdigte die parteilose Politikerin am Dienstagabend im Bereich Kommune für ihr Engagement. Der Preis ist nicht dotiert.

«Der Preis passt zu mir. Ich habe ja einen beruflichen Hintergrund in der Textilindustrie. Da musste geliefert werden, da musste gemacht werden. Diese Einstellung habe ich mir in meine Bürgermeisterzeit mit hinübergenommen», sagte Herntier der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.