Ein Jahr nach Neustart: Lila Bäcker in Gewinnzone

Ein Jahr nach ihrem Neustart aus der Insolvenz hat sich die Bäckereikette Lila Bäcker (Neubrandenburg) in die Gewinnzone vorgearbeitet.

«Wir schreiben seit Juli schwarze Zahlen», sagte Geschäftsführerin Viola Kaluza am Mittwoch (30. September 2020) vor Journalisten in Neubrandenburg. Deshalb werde man nun in ein moderneres Erscheinungsbild der Filialen investieren, von denen etliche aus alten Zukäufen in Berlin und Brandenburg noch unter alten Namen laufen. In einer Pilotphase sollen 13 Filialen mit einem helleren und einheitlichen lila Aussehen umgestaltet werden. Das könne eine fünfstellige Summe pro Laden kosten.