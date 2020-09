September in Brandenburg überdurchschnittlich warm und nass

In Brandenburg war es im September besonders warm und nass. Die Temperaturen erreichten im Durchschnitt 15,4 Grad und lagen damit 5 Grad über dem Bundesdurchschnitt, wie aus einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag hervorgeht. Auch der langjährige Mittelwert von 1961 bis 1990 wurde in Brandenburg um 1,6 Grad übertroffen.

Im ersten Herbstmonat fielen in dem Bundesland 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Das seien 10 Liter mehr als im Bundesdurchschnitt und 15 Liter mehr als im langjährigen Mittel. Die Sonne zeigte sich in Brandenburg wie in Berlin 210 Stunden und damit 54 Stunden mehr als im langjährigen Durchschnitt.