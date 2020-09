Beschäftigte im Nahverkehr zu Warnstreik aufgerufen

Zahlreiche Busse und Bahnen in Berlin und Brandenburg bleiben am heutigen Dienstag stehen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Nahverkehr zu einem Warnstreik aufgerufen. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) fahren weder U-Bahnen noch Straßenbahnen. Es werden bis zum Ende des Ausstands um 12.00 Uhr auch kaum Busse unterwegs sein. In Brandenburg dauert der Warnstreik den ganzen Tag - bei Verkehrsunternehmen in den meisten Regionen und in den großen Städten.

Nicht betroffen sind die S-Bahn Berlin und Regionalzüge. Die Bahn rief die Fahrgäste auf, sich an die Maskenpflicht zu halten.

Verdi will die Arbeitgeber mit dem Warnstreik zur Aufnahme von bundesweiten Tarifverhandlungen für den Nahverkehr bewegen. Gleichzeitig gibt es regionale Verhandlungen in Berlin und Brandenburg.

