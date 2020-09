Betrunkene Frau verursacht Unfall: Danach wieder gefahren

Eine betrunkene Autofahrerin hat auf der Autobahn A10 bei Rangsdorf (Teltow-Fläming) einen Unfall verursacht - und sich nach einer Kontrolle durch die Polizei wieder ans Steuer gesetzt. Die 49-Jährige habe am Sonntag auf der Autobahn zunächst den Wagen eines 42-Jährigen Potsdamers gerammt, berichtete die Polizeidirektion West am Montag. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort.

Wenig später beobachtete ein Autofahrer in Ludwigsfelde, dass die Frau in Schlangenlinien fuhr und beim Aussteigen aus ihrem Auto stürzte. Da die 49-Jährige augenscheinlich betrunken war, nahm der Zeuge ihr den Autoschlüssel ab und informierte die Polizei.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

