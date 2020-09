Linke-Schiedsgericht: Parteiausschluss von Paeschke

Die Landesschiedskommission der Brandenburger Linkspartei hat den Kommunalpolitiker Ingo Paeschke aus Forst (Spree-Neiße) aus der Partei ausgeschlossen. Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg bestätigte am Samstag die Entscheidung vom Vorabend. Grund sei die Pressekonferenz zum Neubau eines Jugendclubs, den Paeschke als Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament im Mai gemeinsam mit einem Vertreter der AfD und der Fraktion «Gemeinsam für Forst» vorgestellt hatte, berichtete Wollenberg. Für die Linke gelte der Grundsatz, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben dürfe. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» (online) über den Parteiausschluss berichtet.

Paeschke will gegen den Parteiausschluss nicht beim Bundesschiedsgericht vorgehen. «Ich nehme den Ausschluss hin», sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings wolle er als Parteiloser Vorsitzender der dreiköpfigen Links-Fraktion im Stadtparlament von Forst bleiben. «Ich habe gestern Abend gelernt, dass bei der Linke das Dogma des Antifaschismus mehr wiegt», sagte Paeschke. «Im kommunalen Bereich ist aber Sacharbeit nötig.»

© Antje Kraschinski/Berlinonline

