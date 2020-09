«Spiegel»: Verfassungsschutz sieht Neonazi-Kontakt: Berndt

Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Berndt, der für eine Wahl zum Fraktionschef bereitsteht, hat nach Einschätzung des Verfassungsschutzes Verbindungen zu einem Neonazi. Der «Spiegel» schreibt unter Berufung auf einen Vermerk der Landesbehörde, Berndt nutze sein Mandat und die Funktion bei einem islamfeindlichen Verein offensiv zur Verbreitung seiner extremistischen Agenda.

Der Verein wird dem «Spiegel» zufolge von Neonazis der «Spreelichter» unterwandert. Insbesondere der ehemalige Kopf der «Spreelichter» sei offensichtlich im Hintergrund für den Verein tätig und nehme Einfluss auf diesen, schreibt das Nachrichtenmagazin. Das Innenministerium hatte die «Widerstandsbewegung in Südbrandenburg», die auch als «Spreelichter» bekannt war, 2012 wegen verfassungsfeindlicher Aktivitäten verboten.

Berndt weist die Vorwürfe zurück. In einer früheren Erklärung von ihm heißt es: «Nur weil ich Menschen kenne, bin ich noch lange nicht deren Werkzeug.» Der Abgeordnete verwahrte sich gegen den Vorwurf, Rechtsextremist oder Neonazi zu sein. «Nichts in meinem Auftreten und meinen Reden - auf der Straße oder im Parlament - begründet die Bewertung «gesichert rechtsextrem».»

