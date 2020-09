Innenminister besucht Technischen Krisenstab gegen Schweinepest

Zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest richtet Brandenburg eine technische Einsatzleitung ein. Die neue Einrichtung in Eisenhüttenstadt wird heute von Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) besucht und von der Leiterin des Landeskrisenstabes Tierseuchenbekämpfung, der Staatssekretärin im Verbraucherschutzministerium, Anna Heyer-Stuffer.

Seit der ersten amtlichen Bestätigung der Afrikanischen Schweinepest bundesweit am 10. September bei einem Wildschwein in Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße gibt es mittlerweile 29 Fälle.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

