Haushaltsberatung: Lange verteidigt neue Milliardenschulden

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat in der ersten Beratung des Landeshaushalts 2021 die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von 1,9 Milliarden Euro verteidigt. Auch der Haushalt für das kommende Jahr stehe im Zeichen der Corona-Pandemie, mit geringeren Einnahmen und deutlich höheren Ausgaben, erklärte die Ministerin am Mittwoch in der Plenardebatte des Landtags. Der Haushalt sei wegen der neuen Milliardenschulden und einem Gesamtvolumen von mehr als 15 Milliarden Euro außergewöhnlich. Aber: «Wir haben angekündigt, nicht gegen diese Krise anzusparen - und wir werden das auch nicht tun», betonte Lange. Stattdessen würden die Investitionen in die Zukunft des Landes fortgesetzt und die Investitionsquote um gut 2 Prozent auf 13,3 Prozent erhöht.

Die Landesregierung will in den Beratungen erreichen, dass der Landtag bis zum Jahr 2023 eine außergewöhnliche Notlage feststellt. Denn nur dann darf die Landesregierung trotz der geltenden Schuldenbremse neue Kredite aufnehmen. Rund 900 Millionen Euro des neuen Kredits sollen bereits jetzt für Corona-Maßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 reserviert werden. Der Landesrechnungshof hat dagegen verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht, weil der Haushalt grundsätzlich jährlich aufgestellt werden soll.

