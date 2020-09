Potsdamer Friedenskirche: Glockenturm-Spendenaktion startet

Für die Sanierung der Campanile der Potsdamer Friedenskirche am Park Sanssouci ist am Dienstag eine bundesweite Spendenaktion angelaufen.

Mit Beginn der Aktion fehlten dank bereits erfolgter Spenden der Hermann Reemtsma Stiftung und des TV-Moderators Günther Jauch und seiner Ehefrau Thea noch 500 000 Euro für das Projekt, teilte die Stiftung Denkmalschutz mit. Das Ehepaar Jauch hatte bereits bei der Restaurierung des wertvollen venezianischen Mosaiks aus dem frühen 13. Jahrhundert im Inneren der Kirche mitgeholfen. Als Mäzen setzte sich Jauch in den vergangenen Jahren mit Millionenspenden für mehrere Denkmale in Potsdam ein.

Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) ließ die Potsdamer Friedenskirche als Hof- und Gemeindekirche in den Jahren zwischen 1845 bis 1848 errichten. Er ist dort mit seiner Ehefrau Elisabeth bestattet.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

