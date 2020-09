Linke fordert Verzicht auf Tariferhöhung im Nahverkehr

Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag fordert den Verzicht auf eine Tariferhöhung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Daher solle die Landesregierung als Mitgesellschafter im Aufsichtsrat einer Fahrpreiserhöhung nicht zustimmen, heißt es in einem Antrag der Linksfraktion für die Landtagssitzung am Freitag. Nach seinen Informationen plane der VBB zum 1. Januar eine Anhebung der Fahrpreise in Höhe von 2 bis 2,4 Prozent, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Görke, am Dienstag.

Durch die Corona-Krise habe der VBB derzeit nur 50 bis 60 Prozent der Fahrgäste des Vorjahreszeitraums, sagte Görke. Diese Einnahmenausfälle würden dem Unternehmen aber vollständig vom Bund ersetzt. Der VBB müsse nun den Kunden Anreize geben, statt die Fahrpreise zu erhöhen, meinte Görke. Die Einnahmen aus der gesenkten Mehrwertsteuer seien jedoch nicht an die Kunden weitergegeben worden. Außerdem gebe es auch keine Kulanzregelung für die Kunden, die ihre Zeitkarten in den ersten Wochen des Lockdowns nicht nutzen konnten, weil Verbindungen gestrichen wurden.

Die geplanten Mehreinnahmen für den Nahverkehr in Brandenburg in Höhe von vier bis sechs Millionen Euro durch eine Tariferhöhung sollten aus dem Landeshaushalt gezahlt werden, meinte Görke. «Das sind Peanuts im Vergleich zu den sonstigen Corona-Kosten», meinte er.

