Landestierarzt erwartet weitere infizierter Wildschweine

Der Brandenburger Tierarzt Stephan Nickisch rechnet nach dem deutschlandweit ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest im Land mit weiteren Funden infizierter Tiere. «Vor allem rund um die Hotspots, wo bereits verendete Wildschweine entdeckt wurden, muss man das erwarten», sagte Nickisch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Als mögliche Infektionsquelle für gesundes Schwarzwild müssten sie aus der Umwelt geborgen und beseitigt werden.

Am 10. September war nach der Entdeckung eine toten Tieres in Schenkendöbern im Kreis Spree-Neiße das Virus in einem ersten Fall amtlich nachgewiesen worden. Mittlerweile gibt es 13 Fälle. Die Seuche ist für Menschen ungefährlich, aber für Haus- und Wildschweine meist tödlich. In einer Gefahrenzone gelten Beschränkungen wie ein Jagdverbot, in einer Kernzone dürfen Wald und Landschaft nicht betreten werden. Die Kernzone ist mittlerweile von anfangs 40 Quadratkilometern auf derzeit 150 Quadratkilometer ausgeweitet worden. Die Ausdehnung des gefährdeten Gebietes ist gleich geblieben.