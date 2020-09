Schutz gegen Schweinepest: Einschränkungen in Fundzone

Die zusätzlichen Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest laufen in Brandenburg auf Hochtouren. In der Kernzone, die nach neuen Funden infizierter toter Wildschweine bei Neuzelle südlich von Eisenhüttenstadt vergrößert wurde, wird ein längerer mobiler Elektrozaun gebaut, wie der Landkreis Oder-Spree am Samstag mitteilte. In dieser Zone dürfen Wald und Landschaft nicht betreten werden.

© dpa

Die Suche nach Tierkadavern geht verstärkt weiter - auch mit Einsatz von Hubschraubern mit Wärmebildkameras und Drohnen. Wegen der vergrößerten Kernzone um die Tierfunde gebe es touristische Einschränkungen, teilte der Tourismusverband Seenland Oder-Spree am Samstag mit. So darf der Oder-Neiße-Radweg nicht genutzt werden. Bisher wurde das Virus bei 13 Wildschweinen nachgewiesen. Es ist für Menschen ungefährlich, aber für Schweine tödlich.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr