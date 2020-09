Corona-Fall in Brandenburger AfD-Fraktion

Ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte eine Sprecherin der Fraktion am Freitag. Der Mitarbeiter sei aber schon längere Zeit nicht mehr im Landtag gewesen. Die AfD-Fraktion ist dort mit 23 Abgeordneten vertreten. Alle Kontaktpersonen der AfD-Fraktion seien ins Homeoffice geschickt worden, sagte die Sprecherin. Zunächst hatten die «Märkische Allgemeine» und die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» berichtet.

Die Landtagsverwaltung hatte am Donnerstag die Information von der AfD-Fraktion erhalten und die anderen Fraktionen informiert, wie der Sprecher des Landtages, Gerold Büchner, erläuterte. Es wäre der erste Fall im Brandenburger Landtag. Über das weitere Vorgehen und die Identifizierung der Kontaktpersonen entscheide nun die zuständige Gesundheitsbehörde, sagte Büchner.

