Bauernverband informiert über Lage bei ASP

Über die Situation nach dem Auftreten des deutschlandweit ersten Falls der Afrikanischen Schweinepest im Landkreis Spree-Neiße informiert heute (10.30 Uhr) der Landesbauernverband. Präsident Henrik Wendorff berichtet, vor welchen Problemen die Bauern der Region stehen, die beispielsweise nicht ernten können. Zudem muss ein Übergreifen der Seuche auf Hausschweine verhindert werden. Über den Einsatz der Jäger, die nach toten Wildschweinen suchen, informiert Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg.

