Ost-Regierungschefs beraten mit dem Bundesfinanzminister

Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer treffen sich heute (11.00 Uhr) in Berlin im Bundesrat mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Nach Angaben der Berliner Senatskanzlei geht es dabei unter anderem um Fragen im Zusammenhang mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und ein weiteres Mal um die Folgen der Corona-Pandemie. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat derzeit den Vorsitz bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der ostdeutschen Länder.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

