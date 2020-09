Bundesregierung stellt Investitionen in Bahnwerk Cottbus vor

Das Bahnwerk in Cottbus soll nach Angaben der Deutschen Bahn das modernste und umweltfreundlichste Instandhaltungswerk in Europa werden. Die Pläne werden heute in Cottbus im Beisein von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgestellt. Dort werden auch die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), sowie die DB-Vorstände Ronald Pofalla und Sabina Jeschke erwartet.

© dpa

Die geplanten Investitionen sind nach Einschätzung der Brandenburger Landesregierung von großer Bedeutung. «Da geht es um bis zu 1200 zusätzliche Industrie-Arbeitsplätze», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. «Diese Arbeitsplätze sollen entstehen, bevor der erste Block im Kraftwerk Jänschwalde vom Netz geht und ein paar hundert Arbeitsplätze in der Braunkohle wegfallen.» Woidke sagte, ohne Scholz würde es den Ausbau des Bahnwerks in Cottbus nicht geben. Er habe gemeinsam mit Scholz und Bahnvorstand Pofalla dafür gekämpft.

Die Lausitz ist stark vom beschlossenen Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 betroffen. Deshalb bekommt Brandenburg für die Region rund 10 Milliarden Euro Hilfen vom Bund. Das Kraftwerk Jänschwalde soll von Ende 2025 bis Ende 2028 vom Netz gehen, das Kraftwerk Schwarze Pumpe bis Ende 2038 stillgelegt werden. Der Ausbau der Bahn-Instandhaltung Cottbus und bessere Anbindungen an Berlin, Leipzig, Dresden, Görlitz und die polnische Nachbarregion zählen zu den Strukturplänen.

