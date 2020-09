Ex-Bundesligatrainer Demuth übernimmt Oberligisten Hertha 06

Der frühere Bundesliga-Trainer Dietmar Demuth hat eine neue Aufgabe in der fünftklassigen Oberliga übernommen. Der 65 Jahre alte ehemalige Bundesligaprofi vom FC St. Pauli, Bayer Leverkusen und Kickers Offenbach trainiert den Charlottenburger Verein CFC Hertha 06, wie der Verein auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Hertha 06 ist nach drei Spielen und null Punkten Tabellenletzter der Liga.

Der in Potsdam wohnende Demuth folgt auf Murat Tik, der nach der dritten Niederlage beim 1:4 beim RSV Eintracht 1949 seinen Rücktritt erklärt hatte. Das Team um den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Solomon Okoronkwo muss am Sonntag beim Torgelower FC Greif (14.00 Uhr) antreten. Der derzeitige Tabellenachte hat erst zwei Spiele absolviert, dabei aber schon vier Zähler eingefahren.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

