Brandenburg: Zahl der Corona-Ansteckungen geht leicht zurück

Zehn bestätigte Corona-Ansteckungen sind in Brandenburg von Mittwoch auf Donnerstag hinzugekommen - damit nimmt die Zahl neuer Fälle leicht ab. Neu hinzu kamen drei Ansteckungen im Kreis Barnim, zwei in Märkisch-Oderland und je eine in Elbe-Elster, Havelland, Ostprignitz-Ruppin, Spree-Neiße sowie in Potsdam, teilte das Gesundheitsministerium mit. Am Mittwoch waren noch 14 neue Fälle gezählt worden, am Dienstag 20 zusätzliche Infektionen. Als erkrankt gelten aktuell 172 Menschen, als genesen 3733 Menschen, beides sind allerdings nur Schätzzahlen. Seit März haben sich damit im Land offiziell 4078 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger angesteckt.

© dpa

Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in der Landeshauptstadt Potsdam mit 731 (+1) und im Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 634 (unverändert). Die wenigsten verzeichnet weiterhin der Landkreis Prignitz (47).

