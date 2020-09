Mehr Steuerausfälle: Land muss Millionen-Loch bewältigen

Die Corona-Krise droht, eine zusätzliche Lücke von fast einer halben Milliarde Euro in den Brandenburger Haushalt für das nächste Jahr zu reißen. 2021 müsse im Vergleich zur Steuerschätzung vom Mai zusätzlich mit Mindereinnahmen von rund 490 Millionen Euro gerechnet werden, sagte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam.

© dpa

Sie sprach von «sehr dramatischen» Auswirkungen. Wie das ausgeglichen werde, müsse die Koalition gemeinsam beraten - möglich seien weitere Kredite oder andere Maßnahmen. Im Entwurf für den Haushalt 2021 hatte die Regierung auf Basis der Mai-Steuerschätzung ein Einnahmeminus von 510 Millionen Euro errechnet. Dies verdoppelt sich jetzt fast.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr