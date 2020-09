Multiresistente Keime auf Bernauer Intensivstation

Im Immanuel Klinikum Bernau wurde auf einer Intensivstation bei neun Patienten ein multiresistenter Darmkeim (Klebsiella pneumoniae) nachgewiesen. Einer der Patienten mit einer lebensbedrohlichen schweren Grunderkrankung starb. «Wir gehen davon aus, dass die Grunderkrankung die Ursache war. Die Todesursache wird aber nun untersucht», sagte Sprecherin Jenny Jörgensen am Dienstag. Der betroffene Patient ist am Montag gestorben

«Wir nehmen die Situation sehr ernst. Die Sicherheit unserer Patienten ist unsere wichtigste Aufgabe. Alle Patienten auf der Intensivstation und deren Angehörige wurden über das Ausbruchsgeschehen informiert. Wir sind in engem Austausch mit den Behörden», so Geschäftsführer Andreas Linke.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

