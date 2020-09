Linke fordert: Mind. 350 Moria-Flüchtlinge für Brandenburg

Die Linke-Opposition im Landtag verlangt, dass Brandenburg mindestens 350 Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufnimmt. «Es wird keine europäische Lösung geben», sagte die Linke-Innenpolitikerin Andrea Johlige am Dienstag in Potsdam. In Brandenburgs Flüchtlingsunterkünften sei genug Platz. Außerdem hätten Kommunen wie Potsdam, Neuruppin und Frankfurt (Oder) eine Aufnahme angeboten.

© dpa

Die Kenia-Koalitionsfraktionen machten deutlich, dass sie für weitere Hilfe bereit sind, ließen aber konkrete Zahlen offen. SPD-Fraktionschef Erik Stohn verwies darauf, dass Brandenburg sich bereits vor einigen Monaten bereit gezeigt hatte, bis zu 100 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. «Von daher gehen wir hier schon sehr stark voraus.» Notwendig sei eine Lösung in Europa, aber auch eine, um der «humanitären Katastrophe» zu begegnen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann sagte, das europäische Asylsystem müsse verbessert werden. Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte: «Wir möchten selbstverständlich, dass noch mehr Kinder mit Familien nach Brandenburg kommen können.»

Das Lager war am vergangenen Mittwoch bei einem Großbrand zerstört worden. Dort hatten mehr als 12 000 Migranten gelebt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) verständigten sich inzwischen darauf, rund 1500 weitere Migranten von griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen. Am Freitag hatte Seehofer mitgeteilt, Deutschland werde 100 bis 150 Jugendliche einreisen lassen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr