Gegen Schweinpest: Nach ASP-Fall wird Zaun gezogen

Elektrozaun gegen Schweinepest: In einer Kernzone von drei Kilometern rund um den Fundort eines mit der Afrikanischen Schweinepest (ADP) infizierten Wildschweins stellen Mitarbeiter der Gemeinde Schenkendöbern und des Landkreises seit Freitag einen mobilen Elektrozaun mit einer Länge von zwölf Kilometern auf. Der Zaunaufbau soll noch am Samstag abgeschlossen sein, wie die betroffenen Landkreise Spree-Neiße und Oder-Spree mitteilten. Der Landesforstbetrieb hat den Aufbau mit 18 Mitarbeitern unterstützt. Der Zaun stammt aus Beständen der Landkreise und des Landes.

Am Samstag machte sich Brandenburgs Landesregierung vor Ort ein Bild von der Lage. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD), Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) informierten sich in der Nähe des Fundortes über die Eindämmungsmaßnahmen. Zudem stellten sie sich den Fragen von betroffenen Landwirten.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr