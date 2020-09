Corona treibt Digitalisierung an Volkshochschulen voran

Die Auswirkungen der Corona-Krise stellen Brandenburgs Volkshochschulen (VHS) zum neuen Herbstsemester vor Herausforderungen - treiben aber auch die Digitalisierung voran. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Einige Kursleitende haben sich mit der Nutzung der Lernplattform vhs.cloud vertraut gemacht und ihre Kurse online fortgesetzt. Dafür haben sie auch viele interessierte Teilnehmer gewinnen können», sagte die Vorstandsvorsitzende des Volkshochschulverbands in Brandenburg, Carola Christen.

Das bestätigt auch Sophie Klaust, Leiterin der VHS im Landkreis Oder-Spree mit Sitz in Fürstenwalde. Die Voraussetzung zum digitalen Arbeiten sei bei ihr aber besonders gut, weil auch im Unterricht mit Präsenz auf Technik wie Smartboards und Beamer zurückgegriffen werden könne, denn die VHS nutze die Räume von Schulen im Landkreis. Für Sophie Klaust hat die Krise vor allem dazu beigetragen, dass sich ihre Mitarbeiter und Lehrenden mit Themen wie Cloud und Webinaren auseinandergesetzt haben.

Wichtig für sie, aber auch für Christen, ist die Erkenntnis, dass der Unterricht in seiner Vielfalt nicht komplett digital stattfinden kann. «Die VHS ist und bleibt ein Ort des sozialen Lernens und digitale Angebote oder Anteile ergänzen das Spektrum», betonte Christen. Sie kämen den Lebensbedingungen der Menschen entgegen, auch mit Blick auf räumliche Entfernungen im ländlichen Bereich. «Wir sind auf dem Weg, es gibt aber noch viel zu tun», sagte Christen. «Vor allem digital aufbereitete Lerninhalte müssen entwickelt werden, Fortbildungen für Kursleiter verstärkt werden.»

Die Corona-Vorgaben, aber auch die Zwangspause, haben den VHS im Land erhebliche Verluste gebracht. «Der geschätzte Rückgang an Unterrichtsstunden im Jahr 2020 liegt bei rund 36 Prozent», sagte Anke Unkenholt, Leiterin der VHS im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. 40 geplante Kurse für das Frühjahr und Herbstsemester seien gar nicht gestartet.

«Durch die gegebenen Abstandsregeln können nur weniger Teilnehmende in einem Raum unterrichtet werden», sagte Potsdams Stadtsprecherin Christine Homann. Deshalb würden mehr Räume benötigt. Wegen der geringeren Teilnehmerzahl sei das Geld aus Kursgebühren geringer. «Die Einnahmeausfälle werden im Moment von den Kommunen aufgefangen, ohne Entgelte zu erhöhen», sagte Christen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr