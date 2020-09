Union Berlin startet im Pokal-Spiel beim KSC mit fünf Neuen

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin beginnt das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal beim Karlsruher SC am Samstagabend (18.30 Uhr) mit fünf Neuzugängen. Neben Torhüter Andreas Luthe, der auf den zum FC Augsburg gewechselten Rafal Gikiewicz folgt, setzt Trainer Urs Fischer auch auf die Verteidiger Nico Schlotterbeck, Niko Gießelmann und Robin Knoche sowie Offensivmann Cedric Teuchert in der Startelf für das erste Pflichtspiel der neuen Saison.

Zweitligist KSC startet mit drei Neuzugängen. Neben den Verteidigern Robin Bormuth und Philip Heise steht auch Flügelspieler Benjamin Goller in der Anfangsformation der Badener.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

