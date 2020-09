Union Berlin ohne Kruse im Pokal

Noch ohne seinen prominenten Neuzugang Max Kruse bestreitet der 1. FC Union Berlin das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Karlsruher SC. Der ehemalige Nationalspieler laboriert noch an den Folgen einer Knöchelverletzung und fällt für die Partie des Fußball-Bundesligisten heute aus.

Die Regionalligisten VSG Altglienicke und FSV Union Fürstenwalde treten als Pokalsieger aus Berlin und Brandenburg im DFB-Pokal an - ihr Heimrecht haben sie aber aus organisatorischen Gründen angesichts der Corona-Auflagen abgetreten. Altglienicke gastiert heute beim 1. FC Köln. Fürstenwalde spielt zeitgleich beim VfL Wolfsburg.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr