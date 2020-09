Neuer Coach: Dirk Lottner übernimmt FC Energie Cottbus

Der ehemalige Bundesliga-Profi Dirk Lottner übernimmt den Trainerposten beim FC Energie Cottbus. Der Fußball-Regionalligist teilte am Freitag auf seiner Homepage mit, dass der 48 Jahre alte gebürtige Kölner einen Vertrag unterschrieben habe. Über die festgeschriebene Dauer der Zusammenarbeit machte der FCE keine Angaben. Lottner soll am Montag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Er war zuletzt bis Dezember vergangenen Jahres als Trainer des 1. FC Saarbrücken tätig. Als Spieler war er unter anderem für Bayer 04 Leverkusen und den 1. FC Köln im Einsatz gewesen.

