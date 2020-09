4000 Corona-Infektionen seit März in Brandenburg

Seit März haben sich in Brandenburg 4000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahl meldete das Gesundheitsministerium am 10. September 2020.

Im Kreis Potsdam Mittelmark wurden zwei neue Fälle registriert. Dort stieg die Zahl der Corona-Infektionen auf insgesamt 631. Der Landkreis gilt neben Potsdam zu den Corona-Schwerpunkten im Land. In der Landeshauptstadt sind mit 713 die meisten Infektionen registriert. Jeweils einen Fall meldeten die Landkreise Dahme-Spreewald,Elbe-Elster, Oberhavel und Teltow-Fläming. Aktuell werden zwei Menschen in Krankenhäusern behandelt, aber niemand intensivmedizinisch beatmet. Bislang starben 173 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. 3694 Menschen gelten als genesen.

