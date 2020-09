Sirenen ertönen in Brandenburg zum ersten Warntag

Auch in der Landeshauptstadt Potsdam wurde es in einigen Ecken laut. So berichteten Anwohner, im Stadtteil Bornstedt eine laute Sirene gehört zu haben. In der dortigen Kirschallee sei auch zwei Mal der Alarm ertönt. Die Sirenen waren aber nicht überall in der Stadt zu hören, wie dpa-Reporter berichteten. Nach Angaben der Stadt sollten 17 Sirenen ertönen. Auch über das Fernsehen und Radio und auf Twitter hat es Durchsagen und Hinweise gegeben.