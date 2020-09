Tesla-Fabrikbau: Erste Fassade von Produktionshalle steht

Der Bau der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin kommt sichtbar voran. Eine erste bleibende Fassade an der Antriebsstrangproduktionshalle - nach Tesla-Angaben das Herzstück der Fabrik - ist bereits errichtet, die Pfähle für das Presswerk sind im Boden, die Ausmaße der geplanten Lackiererei und der Montagehalle mit Eingangsbereich werden deutlich. Bei einer von einem Tesla-Team geführten Informationsfahrt über das 300 Hektar große Gelände erläuterte ein Sprecher den Stand der Bauvorhaben.

Ab Sommer 2021 sollen bis zu 500 000 Fahrzeuge im Jahr in Grünheide (Oder-Spree) produziert werden, dafür sind etwa 12 000 Arbeitsplätze geplant. Die abschließende umweltrechtliche Genehmigung vom Land Brandenburg steht noch aus. Tesla baut bereits auf eigenes Risiko über vorzeitige Genehmigungen. Das Brandenburger Landesumweltamt gab zuletzt grünes Licht für das Fundament und den Rohbau mit einem vorzeitigen Beginn.

Kritiker sehen unter anderem die öffentliche Versorgung mit Trinkwasser wegen der Ansiedlung in Gefahr, kritisieren aber auch die Rodung und den Umgang mit Tieren auf dem Gelände. Das Unternehmen will den Wasserverbrauch inzwischen senken. Tesla braucht nach eigenen Angaben 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. «Das Wasser ist da, es muss nur hierher», sagte der Unternehmenssprecher. Das sei technisch lösbar.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr