Polizei kontrolliert Abstand bei Lastwagen und Lenkzeiten

Bei Lkw-Kontrollen auf der Autobahn 2 bei Wollin (Potsdam-Mittelmark) hat die Polizei mehr als 30 Verstöße registriert. Die Beamten kontrollierten am Mittwochvormittag mit einer Drohne, ob die Fahrer die vorgeschriebenen Abstände einhalten, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Allein die Drohne habe 22 Verstöße erfasst. Ein Videowagen der Polizei registrierte demnach weitere fünf Verstöße. Bei den Kontrollen nahmen die Polizisten auch fünf Verstöße wegen zu langer Lenkzeiten auf.

Immer wieder komme es auf Brandenburgs Autobahnen zu schweren Unfällen, bei denen Lkw-Fahrer auf den vor ihnen fahrenden Wagen auffahren. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Westbrandenburg nach Angaben der Polizei 35 solcher Unfälle registriert. Insgesamt gab es den Angaben nach im ersten Halbjahr 263 Unfälle, bei denen Lastwagen beteiligt waren, 179 davon wurden von Lkw-Fahrern verursacht. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen in Zukunft zu wiederholen.