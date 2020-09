CDU-Fraktionen fordern länderübergreifende Zusammenarbeit

Die Berliner und die Brandenburger CDU-Fraktionen setzen sich für eine engere Abstimmung der beiden Landesparlamente ein. Fragen, die die gesamte Metropolregion betreffen, sollten in einem gemeinsam tagenden Ausschuss besprochen werden. Wenn Pendler vom Senat ignoriert würden und der Wohnungsmangel Berlins zu steigenden Nachfrage im Umland führe, werde deutlich, wie wichtig eine bessere Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg sei, sagte Berlins Fraktionschef Burkhard Dregger am Montag bei einem Treffen mit seinem Brandenburger Amtskollegen Jan Redmann.

