Neuer Bericht: Anstieg bei Rechtsextremisten erwartet

Erstmals nach der Einstufung des rechtsnationalen AfD-Flügels und der Jungen Alternative als Verdachtsfälle wird in Brandenburg heute ein neuer Bericht des Verfassungsschutzes vorgestellt.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Verfassungsschutzchef Jörg Müller stellen die neuen Zahlen in Potsdam vor. Das Kapitel über Cyberextremismus wurde bereits vorab veröffentlicht. Aus dem Bericht von 2018 ging hervor, dass der Extremismus in Brandenburg zugenommen und zum Teil neue Höchststände erreicht hatte. Demnach stieg die Zahl der Rechtsextremisten 2018 um 135 auf 1675, die der Linksextremisten um 100 auf 620.

