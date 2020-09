Impressionisten-Schau geöffnet: Wochenende ausverkauft

Im Museum Barberini in Potsdam ist seit Samstag die umfangreiche Sammlung impressionistischer Gemälde des Museumsgründers Hasso Plattner mit über 100 Meisterwerken zu sehen. Es sei sehr gut angelaufen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Alle Tickets für das Wochenende seien bereits ausverkauft. Online-Tickets gebe es erst ab dem 14. September wieder, hieß es. Aufgrund der Hygienemaßnahmen durch die Corona-Pandemie sind die Besucherzahlen beschränkt.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr