Mix aus Wolken, Sonne und Regen in Berlin und Brandenburg

Mit vielen Wolken, etwas Sonne und vereinzelt Regen müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende rechnen. Am Freitag bleibt es zumeist bewölkt, nachdem der Regen nach Polen weitergezogen ist, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Die Temperaturen können 23 Grad erreichen.

