170 Opfer des Zweiten Weltkrieges zur letzten Ruhe gebettet

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben weitere 170 Opfer ihre letzte Ruhe auf dem Waldfriedhof Halbe (Dahme-Spreewald) gefunden. «Wir erinnern uns heute gemeinsam, welch schreckliche Folgen Krieg und Gewaltherrschaft haben», sagte Innenminister Michael Stübgen bei der Gedenkveranstaltung am Donnerstag in Halbe.

«Heute - 75 Jahre nach Kriegsende - betten wir noch immer die Toten des Zweiten Weltkrieges zur letzten Ruhe und werden erneut gewahr, wie ungeheuerlich das Ausmaß dieses Krieges ist», so der CDU-Politiker. Noch immer werden in den Brandenburgischen Wäldern bei der Suche nach Kampfmitteln oder auf Hinweise von Zeitzeugen hin Überreste von Gefallenen gefunden.

