Ruhiges Herbstwetter in Berlin und Brandenburg

Bei viel Sonne erreichen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg noch einmal Werte bis zu 24 Grad. Doch am Nachmittag ziehen Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Lediglich in Nordwestbrandenburg könnte es demnach regnen.

© dpa

Am Freitag bleibt es bewölkt. In der Mitte und dem Süden Brandenburgs kann es vereinzelt regnen. Aber es kann wieder bis zu 23 Grad warm werden.

