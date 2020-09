Apfelernte in Brandenburg begonnen

Die Saison für die heimischen Äpfel aus Brandenburger Anbau hat am Mittwoch in Altlandsberg (Märkisch-Oderland) begonnen.

«Äpfel aus Brandenburg sind frisch, ausgereift und haben nur eine kurze, nachzuverfolgende Lieferkette vom Feld zum Verbraucher», betonte Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/ Grüne). Das Land unterstütze Obstbauern, die 2019 wegen Frostes große Einbußen hatten, in diesem Jahr mit mehr als drei Millionen Euro. Finanziert werden auch Beratungen etwa zu wassereinsparenden Anbaumethoden durch die Einhaltung von Fruchtfolgen und zur Steigerung des Humusgehaltes der Böden.

