Brandenburger Polizisten im Einsatz an der Reichstagstreppe

Eine Hundertschaft der Brandenburger Polizei war mit im Einsatz am Samstag bei der Besetzung der Treppe des Reichstags in Berlin durch Demonstranten. Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach von einem «rechtsextremistischen Spuk auf den Treppen des deutschen Parlaments», der mit einem «schnellen Eingreifen» durch Brandenburger Beamte beendet worden sei. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums sagte, rund 80 Polizistinnen und Polizisten aus Cottbus seien dort im Einsatz gewesen.

Etwa 300 bis 400 Demonstranten hatten am Samstagabend nach Angaben der Berliner Polizei Absperrgitter am Reichstagsgebäude überrannt und sich lautstark vor dem verglasten Besuchereingang aufgebaut. Dabei wurden vor dem Sitz des Bundestags auch schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

