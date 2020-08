Gedenken an Tote des russischen Speziallagers Sachsenhausen

Im russischen Speziallager Sachsenhausen kamen nach dem Ende des zweiten Weltkrieges Tausende Menschen ums Leben - ehemalige Häftlinge, Politiker und Angehörige der Opfer haben am Sonntag an die Errichtung des Lagers vor 75 Jahren erinnert. Auf dem Friedhof am ehemaligen Kommandantenhof, wo mehr als 7000 Opfer des Speziallagers in Massengräbern ruhen, versammelten sich 120 Gäste, unter ihnen Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die Parlamentspräsidenten aus Brandenburg und Berlin, Ulrike Liedtke und Ralf Wieland. Um die Hygiene-und Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie einzuhalten, hatte die Gedenkstätte die Zahl der Gäste begrenzt.

Der sowjetische Geheimdienst NKWD hatte von 1945 an bis zur Auflösung des Lagers im Frühjahr 1950 rund 60 000 Menschen in den Speziallagern Sachsenhausen (Oberhavel) und Weesow (Barnim) inhaftiert - 12 000 von ihnen starben an Hunger und Krankheiten.

Im Lager waren nach Angaben der Gedenkstätte vorwiegend untere Funktionäre des Nazi-Regimes inhaftiert, aber auch Mitarbeiter aus Verwaltung, Polizei, Justiz und Wirtschaft sowie SS-Personal aus den Konzentrationslagern. Unter den Häftlingen befanden sich zudem politisch Missliebige und auch willkürlich Verhaftete sowie von sowjetischen Militärtribunalen Verurteilte, darunter Männer und Frauen, NS-Belastete und Unbelastete.

