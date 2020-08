Künstler macht «verlorene Architektur» wieder sichtbar

Der Künstler Christoph Neubauer arbeitet an einem visuellen Stadtführer seiner Heimatstadt Frankfurt (Oder). Konkret geht es um eine Ansicht der Stadt vor der Kriegszerstörung 1945. Der 49-Jährige hat sich mit 3D-Computeranimationen historischer, oftmals nicht mehr existierender Gebäude einen Namen gemacht. Durch seine digitale Rekonstruktion der Neuen Reichskanzlei inklusive Führerbunker in Berlin ist er auch international bekannt geworden.

