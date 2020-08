Bußgeld für Maskenpflicht-Verstöße auch in Brandenburg

Auch in Brandenburg soll es künftig ein Bußgeld in Höhe von mindestens 50 Euro bei Verstößen gegen die Maskenpflicht geben. Seine Einführung hätten die Regierungschefs der Länder in ihrer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbart, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag in Potsdam.

© dpa

Die Maßnahme sei notwendig, weil Menschen, die gegen diese Pflicht verstießen, die Gesundheit anderer gefährdeten. «Dieses Bußgeld wird im öffentlichen Nahverkehr gelten, in Supermärkten, Restaurants und anderen öffentlichen Orten», erläuterte Woidke. «Aber es wird nicht in Schulen gelten.» Die entsprechenden Änderungen der Brandenburger Eindämmungsverordnung gegen das Coronavirus sollen am kommenden Dienstag im Kabinett beraten werden und könnten am 5. September in Kraft treten.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr