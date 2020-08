Bis zu 24 Grad und viele Wolken in Berlin und Brandenburg

Berliner und Brandenburger sollten sich in den kommenden Tagen auf maximal 24 Grad sowie vereinzelt Schauer einstellen. Für den Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viele Wolken und mancherorts etwas Regen, nur in der Niederlausitz bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad.

Am Samstag soll es zunächst heiter bis wolkig werden, tagsüber können sich vermehrt Quellwolken bilden. Einzelne Schauer seien möglich, meist bleibt es aber trocken. Die Maximalwerte liegen um 23 Grad. Die Wetterexperten kündigen für den Sonntag ebenfalls viele Wolken, einzelne Schauer und Höchstwerte zwischen 21 und 23 Grad an.

Der DWD rechnete am Donnerstag mit maximalen Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad. Regnen sollte es nicht.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

