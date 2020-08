Task Force zur Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer

Der Brandenburger Landtag hat am Mittwoch mehrheitlich einer Task Force zur Abschiebung ausreisepflichtiger ausländischer Straftäter zugestimmt. Sie ist beim Innenministerium angesiedelt und wird die kommunalen Ausländerbehörden unterstützen sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Bundespolizei einbeziehen.

Im Kern gehe es um Menschen, die in Brandenburg die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden und von denen ein Gefährdungspotential ausgehe, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Björn Lakenmacher, zur Begründung. Die drei Regierungsfraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/Grüne hatten den Antrag gestellt.

Menschen, die sich nicht an Regeln hielten, gegen geltendes Recht verstießen und kein friedliches Miteinander wollten und somit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung seien, müssten das Land wieder verlassen, betonte Lakenmacher. Diese Gruppe krimineller und straffälliger Ausländer sei zwar klein, beeinflusse aber die öffentliche Wahrnehmung negativ.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

