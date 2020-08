Woidke: Kohleausstieg bietet Brandenburg große Chance

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht für das Land mit dem Ausstieg aus der Kohle eine große Chance für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft. «Und die Zeit der Braunkohle geht unweigerlich zu Ende. Das ist die Wahrheit, wir müssen den Realitäten ins Auge sehen», sagte Woidke am Mittwoch in einer Regierungserklärung vor dem Brandenburger Landtag.

Am Donnerstag konstituiert sich in Berlin das Bund-Länder-Koordinierungsgremium für die Lausitz. Damit startet auch die Unterstützung der Kohleregionen. Der Bund unterstütze den Strukturwandel in den vier betroffenen Kohleländern mit insgesamt 40 Milliarden Euro, an Brandenburg gingen davon rund 10,3 Milliarden Euro, sagte Woidke. Kohleausstieg sei aber kein Industrieausstieg - von Dienstleistungen allein könne niemand leben.