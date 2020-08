Ansiedlung, Infrastruktur, Forschung: Aufschwung der Lausitz

Zur Unterstützung der Lausitz beim Kohleausstieg sollen zunächst Projekte angeschoben werden, die die Region wettbewerbsfähiger machen. Nach Angaben der Brandenburger Staatskanzlei gehören dazu die Ansiedlung und Entwicklung von Unternehmen und der Aufbau und Ausbau von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Darunter seien das DRL-Institut für CO2-freie Industrieprozesse und die Medizinerausbildung in Cottbus.

Die Verbesserung der Infrastruktur in der Region steht demnach ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste. Ministerin und Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) nannte als Beispiele den Ausbau des zweiten Bahngleises zwischen Lübbenau und Cottbus und des Bahn-Instandsetzungswerkes in Cottbus. Voraussichtlich im September werde die Deutsche Bahn AG das große Projekt öffentlich präsentieren, sagte Schneider. 1200 weitere Industriearbeitsplätze könnten dort entstehen. Zudem soll Cottbus besser an Berlin angeschlossen werden.