Union Fürstenwalde gewinnt 2:1 gegen Babelsberg

Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde hat erstmals den Brandenburgischen Landespokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Matthias Maucksch gewann am Samstag das Finale gegen den Ligakonkurrenten SV Babelsberg 03 mit 2:1 (2:0). Vor 700 Zuschauern im Werner-Seelenbinder-Stadion von Luckenwalde brachte Lukas Stagge Fürstenwalde mit einem Doppelschlag in Führung (12. und 19. Minute). Babelsberg, das mit einem Erfolg zum alleinigen Rekordpokalsieger aufgestiegen wäre, kam nur noch durch Bogdan Rangelov zum Anschlusstreffer (61.).

Durch den Premierenerfolg bei der zweiten Finalteilnahme nach 2015 zog Fürstenwalde in die erste Runde des DFB-Pokals ein und trifft dort auf den Bundesligisten VfL Wolfsburg.

