Stübgen: Kalbitz-Amtsaufgabe ändert nichts an Beobachtung

Der Rücktritt von Andreas Kalbitz als AfD-Fraktionschef ändert aus Sicht des Brandenburger Innenministers Michael Stübgen (CDU) nichts an der Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. «Die AfD steht nicht nur wegen Herrn Kalbitz im Verdacht des Rechtsextremismus. Auch ohne ihn ist der Verdacht da», sagte Stübgen der Zeitung «Der Prignitzer» (Freitagausgabe). «Und deswegen wird der Verfassungsschutz die Beobachtung der Partei fortführen.»

© Antje Kraschinski/Berlinonline

