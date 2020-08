Fürst-Pückler Park: Freistaat und Bund fördern Stiftung

Der Bund und Sachsen wollen den Fürst-Pückler-Park Bad Muskau (Landkreis Görlitz) weiterhin unterstützen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) haben am Donnerstag eine Absichtserklärung über die Förderung der Stiftung unterzeichnet. «Die Parkanlage und das Schloss des Weltenbummlers Hermann Fürst Pückler-Muskau gemeinsam mit dem Freistaat zu erhalten, ist dem Bund Freude und Verpflichtung», sagte Grütters beim Besuch in dem Unesco-Welterbe.

Über die Höhe der Co-Finanzierung werde noch diskutiert, man hoffe, den Betrag aus den «Kohlemitteln» erhöhen zu können. Das Verwaltungsabkommen zur Finanzierung der Stiftung «Fürst-Pückler-Park Bad Muskau» durch den Bund und den Freistaat Sachsen endet am 31. Dezember 2020.

