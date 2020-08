Erstmals spricht Tesla-Vertreter über Verkehrskonzept

Bahnhofsverlegung, separate Autobahnausfahrten, mehr Radfahrwege: Erstmals hat ein Tesla-Vertreter den Abgeordneten im Brandenburger Landtag Pläne des US-Elektroautobauers zum Infrastrukturausbau für die geplante Fabrik in Grünheide bei Berlin vorgestellt. «Wir bauen gerade die fortschrittlichste Serienproduktionsstätte der Welt in Brandenburg», sagte Alexander Riederer, Vertreter des Teams «Gigafactory», am Donnerstag vor den Abgeordneten. Die Infrastrukturentwicklung habe für Tesla deshalb höchste Priorität. Das US-Unternehmen sei in intensiven Abstimmungen mit dem Infrastrukturministerium, Behörden und Planungsbüros. «Jetzt liegt es an uns allen, die richtigen Lösungen zu finden, die Mehrwert für die gesamte Region schaffen», sagte er an die Abgeordneten gerichtet. Tesla habe sich immer klar positioniert, Teil der Lösung sein zu wollen.

Tesla will in Grünheide von Sommer 2021 an rund 500 000 Fahrzeuge im Jahr bauen, geplant sind etwa 12 000 Arbeitsplätze.

Der Tesla-Vertreter legte im Landtag die Sicht des Unternehmens dar, wollte aber anschließend keine näheren Fragen der Abgeordneten beantworten. Er verwies auf laufende Prüf-und Bewilligungsverfahren bei den Infrastrukturmaßnahmen, für die die öffentliche Erörterung ausstehe. Riederer lud die Abgeordneten aber bei Interesse zu vertiefenden Gesprächen ein.

